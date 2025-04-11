شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدورة الثلاثين لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن مؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط عن تأجيل الدورة الثلاثين من المهرجان، والذي كان من المفترض إقامتها

ما بين 26 أبريل و 3 مايو 2025، في حين أنها ستنظم الآن ما بين 25 أكتوبر وحتى أول نوفمبر .

ويأتي هذا القرار نتيجة للصعوبات المالية واللوجستيكية التي يواجهها المهرجان في اللحظة الراهنة، وهو ما لا يتيح إمكانية تنظيم التظاهرة في ظروف لائقة، وتجدد المؤسسة تأكيد التزامها بتقديم دورة تستجيب لانتظارات الجمهور والمهنيين وضيوف المهرجان.

ويتنافس في هذه الدورة 10 أفلام طويلة على جائزة "تمودا" وهى الجائزة الكبري للمهرجان وجائزة لجنة التحكيم محمد الركاب وجائزة عز الدين مدور للعمل الأول وجائزتي احسن ممثلة واحسن ممثل.

ويحتفي المهرجان بثلاثة عقود من التفاني في التعريف بالسينما المتوسطية ومن المساهمة في إغناء السينما بالمغرب، حيث رأى المهرجان النور سنة 1985 بمبادرة من جمعية أصدقاء السينما بتطوان، ومنذ ذلك التاريخ عمل على مراكمة رصيده الغني، وشبكة صداقاته في مختلف بلدان البحر الأبيض المتوسط، ليصبح منصة أساسية وموعدا فنيا ضروريا للتحاور بين الأجيال وللتلاقح بين مختلف التجارب السينمائية ولإشاعة قيم الانفتاح والحداثة والتمدن، ولرفع اسم مدينة تطوان عاليا في المجال الفني والسينمائي على المستوى الوطني وعلى مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط.