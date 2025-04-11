شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور: مسلسل شباب امرأة أضاف لى الكثير وأعادنى لرمضان بعد غياب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة رانيا منصور أن تجربتها في مسلسل شباب امرأة أضافت لها الكثير خاصة وأنها قدمت دور جديد ومختلف عليها تماماً من خلال شخصية شعبية لأول مرة موضحة لـ"الخليج 365" أنها أحبت الشخصية بكافة تفاصيلها لأن الممثل كلما يقدم عمل ودور جديد مختلف عليه تماماً يشعر الارتياح وبالرضا لأن الفنان يبحث عن كل ما هو جديد ليظهر به للجمهور.



رانيا منصور في مشهد من شباب امراة

وعند تقديمها دور شعبي لأول مرة أشارت رانيا منصور إلى أن الفنانين ليسوا في مجتمع منفصل لافتة: "أعرف ناس كتير شعبيين وأذهب كثيراً للأحياء شعبية وبشوف الناس بتتكلم إزاى كمان على السوشيال ميديا ليا احتكاك كبير بالمجتمع الشعبي، وسعدت جداً بالشخصية والتجربة بوجه عام لأن شباب امرأة أعادنى للتواجد في دراما رمضان بعد سنوات كنت أعمال فيها بعيداً عن هذا الموسم".

مسلسل شباب إمرأة من بطولة غادة عبد الرازق، محمد محمود، يوسف عمر، داليا شوقي، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عثمان، طارق النهري، شايما الشريف، ليلى حسين، سامية الطرابلسي، عبد الرحمن القليوبي، لبنى ونس، والعمل مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب ومعالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن.



رانيا منصور مع طارق النهرى فى مسلسل شباب امراة

ودارت أحداث شباب امرأة حول التاجرة المتسلطة شفاعات التي تحاول استغلال الشاب الريفي الساذج إمام الذي وفد حديثًا إلى القاهرة لإغوائه وإيقاعه في حبها على الرغم من أنه يصغرها سنًا، بينما يسعى كل من حولها إلى إبعاده عن طريقها، لكن يتغير كل شيء عندما يقع في حب فتاة شابة تدعى سلوى، حينها تشعر شفاعات بالغيرة وتخطط للانتقام منه.