شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهتى الأهلى والزمالك فى نصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

نجح القطبان الأهلى والزمالك في التأهل إلى نصف نهائى البطولة الأفريقية للأندية لسيدات الكرة الطائرة، المقامة فى نيجيريا خلال الفترة من 1 حتى أبريل الجارى.

يخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره الأنابيب الكيني الخامسة مساء غد الجمعة فى نصف النهائى، بعد الفوز على البنك التجارى الكينى بنتيجة. 3-1 فى ربع النهائى.

بينما ضرب فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى موعدا مع قرطاج التونسى لمواجهته السابعة مساء غد الجمعة في نصف نهائي بطولة أفريقيا.

تأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على السجون الكينى 3-1، بينما فاز قرطاج التونسى على ليتو الكاميروني بنتيجة 3-0 .

ويسعي فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى تحقيق الفوز للتأهل إلى النهائي للزحف خطوة نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث علي التوالي، وسط طموح الأهلي في استعادة اللقب مجددا.

تضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".

تضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.