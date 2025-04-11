شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تعزز صحة الأمعاء بشكل طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

هل تعلم أن الأمعاء تُسمى "الدماغ الثاني"، والسبب يرجع إلى اتصال الأمعاء بالدماغ عبر ما يسمى العصب المبهم، حيث تلعب دورًا محوريًا في صحتنا العامة، وفقا لموقع indianexpress.

فالمعدة مليئة بملايين الكائنات الحية الدقيقة، المعروفة مجتمعةً باسم ميكروبيوم الأمعاء، و هذه الميكروبات ضرورية للهضم السليم، وامتصاص العناصر الغذائية، وحتى الصحة النفسية.

ولذلك، من الضروري الحفاظ على علاقة صحية بين نظامك الغذائي وهذه الميكروبات، وذلك عن طريق دمج الأطعمة الخارقة في نظامك الغذائي فيمكن أن يساعد في تحقيق التوازن بين البكتيريا النافعة والضارة في أمعائك.

ما هي الأطعمة الخارقة؟

الأطعمة الخارقة هي أطعمة غنية بالعناصر الغذائية، تُغذي الميكروبيوم وتُعزز الهضم ، وتُضاف إلى نظامك الغذائي، فتزخر الأنظمة الغذائية التقليدية بالأطعمة الخارقة الطبيعية التي تدعم نظامًا غذائيًا صحيًا للأمعاء.

إليك بعض الأطعمة خارقة معتمدة من قبل خبراء التغذية تعمل على تحسين صحة أمعائك:

اللبن الرائب

اللبن الرائب غذاء أساسي في العديد من البلدان، ويُستهلك منذ قرون لفوائده الهضمية والمنعشة، بالإضافة إلى احتوائه على البروبيوتيك.

و تقول الدكتورة براتايكشا بهاردواج، أخصائية التغذية الحائزة على الرقم القياسي العالمي: "يحافظ اللبن الرائب على صحة الأمعاء.

أطعمة التخمير النشط

الأطعمة المخمرة مفيدة جدًا لصحة الأمعاء بشكل عام، و تشمل الأطعمة التي يتم تخميرها وتُعزز البروبيوتيك بشكل طبيعي الوجبات المخمرة التقليدية، ولصحة الأمعاء، وينصح بتناولها على الفطور .

العنب

فاكهة شائعة تعبير مُنقّيًا طبيعيًا للسموم ومُحسّنًا للجهاز الهضمي بفضل غناها بالألياف وفيتامين سي، و يقول خبراء التغذية: " تناولها نيئةً، أو كعصير، أو في صلصات".

السمن

يُستخدم السمن على نطاق واسع ، فهو غني بحمض الزبدة، وتؤكد أخصائية التغذية أن "السمن يُغذي بطانة الأمعاء ويساعد على الهضم". وللحصول على تغذية صحية، تقترح خلط ملعقة صغيرة من السمن مع الأرز أو العدس.