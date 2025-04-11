شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح: عبد الرحيم كمال أظهر الدور الإنساني للضابط في قهوة المحطة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفنان أحمد خالد صالح، أنه كان يشعر بالقلق من قبول دور الضابط في مسلسل "قهوة المحطة" خاصة وأنه قدم دور الضابط في العديد من الأعمال قبل ذلك، لافتا إلى أن كلام الكاتب عبد الرحيم كمال مختلف للدور ويظهر الضابط بالدور الانساني ويحدث كل شخص بثقافته.

وأضاف احمد خالد صالح، خلال حواره ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة on، أن كتابة عبد الرحيم كمال حمسته لقبول دور الضابط لأن دور المختلف هذه المرة، مؤكدا أن كل ممثل وقف أمامه خلال تصوير المسلسل أخذ منه خبرة وتجربة جديدة تساعده في عمله.

وأشار احمد خالد صالح، إلى أن دوره في مسلسل "قلبي ومفتاحه" تجربة مميزة له وعزيزة، قائلا: "الشغل مع تامر محسن كان واحد من أهدافي وهو مدرسة مهمة والدور لو كان صغير لكنه سيضيف لي".