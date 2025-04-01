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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 1-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:19  ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 31: 3
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء  7:31


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:04
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:37 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:14
موعد صلاة الظهر 11:56 م
موعد  صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:27  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:10
وقت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة  العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:01 م
وقت صلاة العشاء 7:16 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:19  ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:19


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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