شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى تشيد بـ"ولاد الشمس" وتعرض أغنية "صحبى يا صحبى" والان مع تفاصيل الخبر

أشادت الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج "معكم منى الشاذلى" المذاع على قناة بمسلسل "ولاد الشمس"، قائلة:" مسلسل جميل، حيث عرضت أغنية "صحبى يا صحبى" الخاصة بالمسلسل، لولعة ومفتاح أبطال المسلسل، وغناء بهاء سلطان.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانونية للخروج منها، وهما شخصان مختلفان فى الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان فى صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان فى السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.



