تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال حظه من الشهرة بعد مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول مشاركة فتاة سودانية حسناء الفنان الشاب عثمان بشة, الرقص. https://www.facebook.com/reel/1093876702782373 ورقصت الفتاة على أنغام أغنية “الصيد عوام”, خلال حفل زواج سوداني, أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, خلال الأشهر الماضية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. حسناء سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة مع الفنان عثمان بشة على أنغام “الصيد عوام” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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