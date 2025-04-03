تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, “الترند”, وذلك بعد أن حظي بمشاهدات ومشاركات عالية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر الفيديو “الترند”, أطفال سودانيون صغار وهم يصعدون إحدى سيارات الشرطة. وردد الأطفال بفرحة كبيرة وهم أعلى سيارة الشرطة (الدعامة وينهم صيجوا صيجوا), في إشارة لهروب أفراد الدعم السريع من العاصمة الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بفرحة كبيرة أطفال سودانيون يصعدون أعلى سيارة شرطة ويرددون بصوت واحد: (الدعامة وينهم صيجوا صيجوا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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