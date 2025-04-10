الحرب التجارية الأميركية الصينية يمكن أن تخفض تجارة السلع بين البلدين إلى 80%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الأربعاء من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تخفض “حتى 80%” تجارة السلع بين أكبر اقتصادين في العالم وتمحو “نحو 7%” من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى البعيد.

وقالت نغوزي أوكونجو إيويالا في بيان “توقعاتنا الأولية تفيد بأن تبادل السلع بين هذين الاقتصادين (الولايات المتحدة والصين) يمكن أن يتراجع الى 80%” بسبب التوترات التجارية، مضيفة أن “انقساما للاقتصاد العالمي الى كتلتين قد يؤدي الى تقليص للناتج المحلي الاجمالي العالمي يناهز 7% على المدى البعيد”.

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