ارتفاع أسعار الذهب إلى 3089.17 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن بعد أن زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 3089.17 دولارًا للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة مسجلة 3104.90 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.89 دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين 0.4 بالمئة مسجلًا 933.20 دولارًا، وتراجع البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 922.50 دولارًا.

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