شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مأساوية في إب.. صورة لطفل بجوار جثمان والده تثير مشاعر الحزن والتعاطف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واد مواقع التواصل الاجتماعي. speakol ووفقًا لشهود عيان، كان الفقيد يعاني من ظروف معيشية صعبة قبل أن يتم العثور عليه متوفَّى بجانب ابنه، في مشهد يعكس واقع الفقر والمعاناة التي تواجهها بعض الأسر في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد. وقد أثارت الصورة المتداولة للطفل وهو يمسك بيد والده المتوفَّى موجة من التعاطف من قبل النشطاء والإعلاميين في عموم البلاد، لما تعبر عنه من معاناة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثير من اليمنيين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد . رحم الله الفقيد، وألهم أسرته الصبر والسلوان.

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