خطفت ممثلة مصرية معروفة الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فيديو الممثلة المعروفة سهام جلال. الممثلة الأنيقة ظهرت خلال المقطع وهي تتمايل في الرقص على أنغام أغنية الفنانة السودانية ندى القلعة, (الجياشة جو وحرروا الخرطوم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. ممثلة مصرية معروفة ترقص وتهز بكتفها على أنغام أغنية الفنانة السودانية ندى القلعة (الجياشة جو وحرروا الخرطوم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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