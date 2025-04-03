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أسهم تسلا ترتفع 3.4% بعد إعلان ترامب الرسوم الجمركية على السيارات بنسبة 25%

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أسهم تسلا ترتفع 3.4% بعد إعلان ترامب الرسوم الجمركية على السيارات بنسبة 25%

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن أسهم تسلا ترتفع 3.4% بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم على السيارات بنسبة 25%.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيوقع على بعض القرارات التنفيذية للتعريفات الجمركية على عدة دول.

وأضاف ترامب: "إننا سنعمل على وقف سرقة الولايات المتحدة، وسنفرض تعريفات جمركية مضادة على الدول التي بادرت بفرض رسوم على واشنطن"، مشددا: "إننا سنجعل الولايات المتحدة ثرية للغاية وسنركز على معاناة العاملين".


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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