شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم تسلا ترتفع 3.4% بعد إعلان ترامب الرسوم الجمركية على السيارات بنسبة 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن أسهم تسلا ترتفع 3.4% بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم على السيارات بنسبة 25%.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيوقع على بعض القرارات التنفيذية للتعريفات الجمركية على عدة دول.

وأضاف ترامب: "إننا سنعمل على وقف سرقة الولايات المتحدة، وسنفرض تعريفات جمركية مضادة على الدول التي بادرت بفرض رسوم على واشنطن"، مشددا: "إننا سنجعل الولايات المتحدة ثرية للغاية وسنركز على معاناة العاملين".



