شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أحداث ثلاثاء البصخة المقدسة فى أسبوع الآلام بالكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بداية أسبوع الآلام هذا العام وسط أجواء تسودها الروحانيات بشكل كبير، حيث يشهد مشاركة واسعة من المصلين فى كلكنائس الجمهورية لأول مرة بأعداد كاملة.

ويبدأ بأحد الشعانين، يوم 13 أبريل الجارى، حيث يعتبر الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أوالقيامة، ويعتبر بداية الأسبوع حيث يرمز إلى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، ويعتبر الصوم الكبير من أقدس الأصوام فى الكنيسة، حيث يأتى فى نهايتها، ويعتبر أسبوع الآلام من أقدس أسابيع الصوم فى الكنيسة حيث يدل على تاريخ أهم اللحظات فى حياة السيد المسيح.

ثلاثاء البصخة

يمثل هذا اليوم الثلاثاء المقدس بالنسبة لأشقائنا المسيحيين ذكرى المرور على شجرة التين التى يبست من الأصل، وبقية النهار فى الهيكل مع تلاميذه يجاوبهم ويكلمهم عن المجىء الثانى ويوم الدينونة العظيم والاستعداد له مثل الكرامين الأشرار، وعرس ابن الملك، وفى هذا اليوم رد المسيح على أسئلة الفريسين بوجوب إعطاء الجزية لقيصر، والصدوقيون الذين يسألون بمكر عن القيامة وهم ينكرونها، وكلمهم عن خراب الهيكل ومثل العشر عذارى. وفى المساء ترك الهيكل ومضى وفى نيته عدم العودة إليه البتة وذهب إلى بيت عنيا ليستريح بعد أن قال لليهود هودا بيتكم يترك لكم خرابا لأننى أقول لكم لا تروننى منالآن حتى تقولوا مبارك الآتى باسم الرب.