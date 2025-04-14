خاص لسيدتي نورا ياسين: أحببت العنود في أكثر من خوات وهيلدا ياسين توأمي المختلف

الصعاب أثناء العمل

هوايات بعيدا عن التمثيل

صفات تجمعها مع شقيقتها هيلدا ياسين

أقرب الأعمال للفنانة نورا ياسين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 04:24 مساءً - أبدت الفنانةعن سعادتها لتجسيد شخصية "العنود" في مسلسلها الذي يُعرض الآن "" وقالت لسيدتي: "جدًا سعيدة بتجسيد شخصية "العنود" فيبرغم انها شخصية شريرة ومريضة وتعاني عقدًا نفسية كثيرة، وأحببت هذه الشخصية بعد تجسيدي لها.وعند سؤالنا لها ألم تتخوف من تجسيد هذه الشخصية الشريرة والتي قد تعرضها لكره المشاهد، قالت: لا أخفي عليكم أنني أحببت هذه الشخصية بكل أبعادها، ولم أتخوف من تجسيدها مطلقًا.وعن الصعاب التي واجهتها بالعمل قالت نورا ياسين: "شخصية الشر التي جسدتها وجدت صعوبة أن أكون شريرة ساعات طويلة من يومي لكن أحببتها خاصة بعد ان قرات أبعادها وماذا كانت تعاني نفسيًا لتصبح هكذا. وبهذه الشخصية أيضًا، أعطى لي مساحة أكبر من أعمالي السابقة وأضاف لي الكثير بمسيرتي الفنية، وما جذبني للعمل هو القصة جميلة وواقعية تحدث بمجتمعنا".وعن الأصداء التي وجدتها بعد عرض الحلقات الأولى من العمل قالت: "الحمد لله المشاهد أحب العمل بكل تفاصيله كذلك ردة الفعل التي تلقيتها أسعدتي جدًا".وعن جديدها القادم قالت: "أنا حاليًا بفترة راحة ولكن إن شاء الله الفترة القادمة ستشهد تقديم أعمال جديدة".قد ترغبين في معرفة شاهدوا كيف احتفلت نورا ياسين بيوم ميلادها.. وهذه أبرز أعمالها الفنيةوعن سؤالنا لها عن مواهبها الأخرى بعيداً عن التمثيل التي لا يعرفها الجمهور عنها قالت: "أحب الطبخ كثيرًا وأجيد أطباقًا منوعة من المأكولات بشهادة الجميع وسعيدة بذلك .وعن سؤالنا لها عن الصفات التي تجمعها مع شقيتها الفنانة هيلدا ياسين قالت: "أنا وهيلدا كأننا توأم مختلف، ويظن الجميع أننا توأم لكن حقيقة لا نتشابه فإحدانا في الشرق والأخرى في الغرب ولا نتشابه بالصفات كثيرًا".وعن موافقتها مستقبلاً للمشاركة في أعمال درامية خليجية أو عربية مستقبلًا قالت: "نعم وأنا كفنانة أحب أن أجرب تجارب أخرى وأن أطور من نفسي دائمًا أو أتعامل مع فنانين آخرين".وعن حبها المشاركة بأعمال درامية ذات الحلقات الطويلة مستقبلًا والتي تكون مكونه من 90 حلقة؟ أجابتقائلة: "لا اتخيل أن أشارك فأنا لا أميل لمثل هذه النوعيات من المسلسلات و أحب المسلسلات الخفيفة اللطيفة اللي يراها المشاهد ذات الحلقات القليلة".وعن أقرب دور لها من أعمالها الفنية قالت: "دوري بمسلسل "بنات ثانوي" وهو دور "رهف" الذي أحبه متابعيّ، وأحب مستقبلًا أن يحب متابعي دوري بشخصية "العنود"وهو آخر أعمالي بالوقت الحالي".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»