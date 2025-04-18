أبرز الأفلام المعروضة في أضواء على السينما اليابانية بـ مهرجان أفلام السعودية

عودة النهر

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أضواء أوزوماسا

أزرق وأبيض

توما رقم 2

العالم الجديد

كابوراجي

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جبل الرأس

قصير للغاية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 10:21 مساءً - تشهد الدورة الـ 11 منالمُقامة حالياً، عرض عدد منمن خلال فعالية " أضواء على السينما اليابانية"، وفي هذا التقرير نستعرض لكم الأفلام التي سيتم عرضها على مدار أيام في فعاليات الدورة الـ 11 من مهرجان أفلام السعودية.تدور أحداث الفيلم الياباني "عودة النهر" في إطار من الفانتازيا والدراما حول فترة ما بعد الحرب في اليابان، حيث يسافر صبي بمفرده إلى بركة عميقة في الجبال، في محاولة لإنقاذ قريته وأفراد عائلته، مُتتبعاً التقاليد المتوارثة، ويأتي الفيلم من إخراج ماسامازو كانيكو.تدور أحداث فيلم "أضواء أوزوماسا" في إطار درامي حول رجل مُتقدم في السن، يُدعى "كيراياكو"، (سيد الموت بشكل جميل في أفلام الساموراي) يواجه خطر الزوال مع تلاشي شعبية الدراما التاريخية، ولكنه يأخذ ممثلة شابة متحمسة تحت إرادته، والذي قد يكون الأداء الأخير، وهو الأكثر أهمية على الإطلاق، ويأتي الفيلم من إخراج كين أوتشياي.كما سيتم عرض الفيلم الياباني "أزرق وأبيض" للمخرج هايرويوكي نيشياما، والذي تدور أحداثه في إطار درامي، حول "ريوسوكي" والذي يعيش في حالة حزن، ويقوم بصنع الملح في يوم جنازة زوجته؛ بهدف الحفاظ على تاريخ الملح المحلي.تدور أحداث فيلم "توما رقم 2" حول شخصية "توما"، والذي يُقرر أن يضع والده الذي يعاني من الخرف في دار رعاية، واكتشف كاميرا فورية في غرفة والده كان قد نسي تحميضها، وكانت الكاميرا التي تحمل اسم "TOMA No. 2" مليئة بذكريات والده، ومن خلال محاولة لإحياء ذكرياته، يقود توما والده إلى دار الرعاية، ويأتي الفيلم من إخراج يوهي أوسابي.اقرئي أيضاً:كما يشهد أيضاً مهرجان أفلام السعودية عرض الفيلم الياباني "العالم الجديد"، من إخراج تومومي موراقش، والذي تدور أحداثه حول "كانامي"، والذي يستدعي أصدقاءه القدامى إلى البرية في يوم مشمس من شهر يونيو لغرض ما، إلا أنهم لم يذهبوا، ولكن يصل "فوكو" فقط.وتدور أحداث الفيلم الياباني "كابوراجي" حول شخصية "كابوراجي"، والذي يعمل مصوراً لمجلة أسبوعية، ويكشف فضيحة تدفع ممثلة إلى الانتحار، مما يجعله يقع في حالة من الركود واليأس، ولكنه يتعهد بالعودة إلى التصوير من خلال حديثه لرئيسه وزملائه، وفي أحد الأيام يتلقى رسالة من مصدر مجهول يبلغه بمعلومات عن فنانة مشهورة كان يطاردها، وتستمر أحداث الفيلم، ويأتي الفيلم من إخراج ريسا ناكا.كما سيتم أيضاً عرض فيلم الرسوم المتحركة الياباني "جبل الرأس"، والذي تأتي أحداثه في إطار من الدراما والكوميديا السوداء؛ من خلال قصة رجل بخيل يبتلع "نوى الكرز"، لتبدأ شجرة كرز بالنمو من رأسه، مما يجلب له الشهرة والمشاكل بأسلوبه الساخر، والمستوحى من الفولكلور الياباني، ويناقش الفيلم الجشع وعواقبه، وقد تم ترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير عام 2003، ويأتي من إخراج كوجي يامامورا.وتدور أحداث فيلم الرسوم المتحركة "قصير للغاية" في إطار درامي، حول قصة قصيرة للكاتب هيديو فوروكاوا، والتي تدور حول رجل يبحث عن أقصر شيء في طوكيو، ويكتشف أنه مقطع لفظي ينطق به رجل يحتضر، ويستكشف الفيلم مفهوم الزمن واللغة بأسلوب بصري مبتكر، وتم عرضه في "أسبوعي المخرجين" بمهرجان كان السينمائي في دورة عام 2024، ويأتي الفيلم من إخراج كوجي يامامورا.

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