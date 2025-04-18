رانيا منصور تكشف عن الصدفة التي أدخلت شقيقتها نورهان التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 10:21 مساءً - حلت كلُّ من الفنانتين التوأمين رانيا منصور ونورهان منصور وابنتها توانا ضيوفاً على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها، وذلك في أول ظهور للثلاثي معاً في لقاء إعلامي. وخلال الحلقة، كشفت رانيا عن الصدفة التي دخلت من خلالها شقيقتها مجال التمثيل. الظهور الأول لعائلة رانيا منصور معاً خلال الحلقة، كشف الثنائي رانيا ونورهان منصور عن أوجه الشبه والاختلاف بينهما، وعن الصدفة التي دخلت من خلالها نورهان مجال التمثيل؛ موضحتين أن هناك اختلافاً بينهما في الروح. ولكن الجميع لا يستطيع التفرقة بينهما باستثناء والدتهما.

حيث قالت نورهان مازحة: "أنا الرذلة"؛ لتكمل رانيا منصور موضحة: "أن نورهان لم تكن تتخيل أنه عند دخولها نفس الكلية، أن فيه أقسام ثانية بكلية الآداب بخلاف قسم المسرح، مثل الإخراج أو الديكور، لكنها أول ما بدأت تدرس التمثيل أحبته".

وأكملت رانيا: "ولكن عندما قررت الانتقال إلى القاهرة لأخذ مسيرتي التمثيلية بجدية، وخلال تصوير مسلسل "نصيبي وقسمتك"، كانت هناك ممثلة أخرى مرشحة للدور الذي لعبته نورهان، لكنها صدفة اعتذرت قبل يوم واحد من بدء التصوير".



وتابعت: "وفي دردشة بيني وبين المخرج، قال لى إنني أتمرن جيداً في الجيم عندما قابلني، استغربت وسألته: أي جيم؟ فعرفت أنه كان يقابل نورهان، سألني أنتِ عندك أخت توأم؟ وبعدها سألني تحب تمثل؟ فقلت له إنها دارسة التمثيل، وكنت أنا ونورهان بنحلم بفرصة للعمل معاً بدور شقيقتين توأمين؛ لأن هذا لم يحدث من قبل، أن شقيقتين توأمين تؤديان الدور بالفعل".

لتكمل نورهان القصة؛ قائلة: "اتصلوا بي وأنا كنت وقتها في مكان بالقرب منهم، وأنا كنت قرأت السيناريو من قبل مع رانيا، وعندما تحدّث معي المخرج، سألني أنتِ محتاجة وقت لقراءة السيناريو ولا يوجد وقت؛ فقلت له إني قرأته فعلاً. فسبحان الله، كان متسهل بشكل رهيب، وحسيت أن الأبواب تُفتح أمامي".

اطلعي على بعد أن زاد وزنها 26 كيلو: كيف استعادت رانيا منصور رشاقتها بعد الولادة؟ آخر مشاركات رانيا ونورهان الفنية يُذكر أن آخر مشاركات نورهان منصور الفنية، كانت من خلال دراما رمضان 2025، في مسلسل "قهوة المحطة"، وقد ظهرت في دور طبيبة "دكتورة داليا". وشارك في العمل عدد من النجوم، أبرزهم: أحمد غزي، هالة صدقي، بيومي فؤاد، رياض الخولي. ومن تأليف عبدالرحيم كمال. وإخراج إسلام خيري.

أما رانيا منصور فقد شاركت خلال السباق الرمضاني في مسلسل "شباب امرأة"؛ حيث جسّدت شخصية "غالية"، سيدة تتزوج من رجل لا تحبه، وهذا يتسبب في مشاكل في حياتها. المسلسل بطولة: غادة عبدالرزاق، ومحمد محمود، حسن أبوالروس، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، يوسف عمر، چوري بكر، داليا شوقي، وآخرين. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالملك. وإخراج أحمد حسن.

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