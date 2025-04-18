الامارات | فتح بوابات الاستاد قبل ساعتين من انطلاق نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية الاجتماع الفني لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والذي سيقام مساء غدٍ السبت على استاد هزاع بن زايد بالعين، ويجمع فريقي الجزيرة وشباب الأهلي.

وتم خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه مصعب المرزوقي المدير التنفيذي بالإنابة، وحضره ممثلو الفريقين، ممثل إدارة الحكام، الشرطة، شركة الأمن الخاص، وفريق العمل من مختلف إدارات الرابطة، عرض أطقم الفريقين، حيث سيلعب فريق الجزيرة بالأبيض كاملا وشباب الأهلي بالأحمر كاملا. وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفائز.

وتم خلال الاجتماع استعراض بوابات الدخول الخارجية ، حيث تم تخصيص البوابات 2-3-4-5، الفئة المميزة-يسار: 1 وكبار الشخصيات: مدخل A لجماهير فريق الجزيرة. فيما خصصت لجماهير شباب الأهلي البوابات رقم 6-7-8-9، الفئة المميزة-يمين: 10 وكبار الشخصيات: مدخل B .

وحرصا على أمن وسلامة الجماهير، خصصت رابطة المحترفين الإماراتية وحدات طبية داخل الملعب ستكون متواجدة في كل درجة، بالإضافة إلى سيارات إسعاف متوفرة خارجة الملعب.

ومن المقرر أن يتم فتح البوابات قبل ساعتين من انطلاق المباراة وذلك في السادسة والنصف مساء، على أن يقتصر الدخول لمحيط الملعب على حاملي التذاكر حصرا، حيث لن تخصص أي مبيعات أو توزيع للتذاكر في ملعب المباراة.