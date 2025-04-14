شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الإثنين، 14 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 14-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة

مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 3:59 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:42 الإسكندرية الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:01 ص

موعد صلاة الظهر 12:00

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:28 م

موعد صلاة العشاء 7:50 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 3:54

موعد صلاة الظهر 11:51 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:39 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 3:51

وقت صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:08 م

وقت صلاة العشاء 7:26 م. مواقيت الصلاة فى أسوان

مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:03 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 16: 3

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:25

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