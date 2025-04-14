شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 14 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 14-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:59 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:42
الإسكندرية
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:01 ص
موعد صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:28 م
موعد صلاة العشاء 7:50 م.
وقت صلاة الفجر 3:54
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:39 م.
وقت صلاة الفجر 3:51
وقت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:08 م
وقت صلاة العشاء 7:26 م.
وقت صلاة الفجر 4:03 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:25
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