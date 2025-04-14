جوائز مهرجان هوليوود للفيلم العربي.. قائمة بأبرز الفائزين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 04:24 مساءً - أُسدل الستار على فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي والتي انطلقت في الفترة من 9 إلى 13 أبريل، وذلك وسط أجواء احتفالية مبهرة جمعت نخبة من صناع السينما العربية، ومن خلال السطور التالية سوف نستعرض أبرز الفائزين بجوائز هذه الدورة.

دياموند أبو عبود تحصد نجاح دورها في فيلم أرزة

أفضل ممثل مناصفة بين عصام عمر وآدم البكري

الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود خطفت الأنظار بجائزة أفضل ممثلة عن أدائها المميز في فيلم "أرزة"، والذي قدمت من خلاله دوراً محورياً، إذ ظهرت بشخصية تحمل نفس اسم الفيلم، وهى أم تعيش مع أختها وابنها، وتضطر للعمل حتى يستطيعوا العيش وتوفير الأشياء ومتطلبات الحياة، وأثناء ذلك تقع العديد من الأحداث التي تغيّر من مجريات الأمور.بينما تقاسم جائزة أفضل ممثل كل من المصريعن فيلم "البحث عن منفذ للسيد رامبو"، والفلسطيني آدم البكري عن فيلم "إذا رأيت شيئًا".

وحقق فيلم " البحث عن منفذل لخروج السيد رامبو" العديد من النجاحات سواء من خلال التكريمات التي حظى بها في المهرجانات التي شارك بها، أو عن طريق شباك تذاكر دور السينما وقت عرضه محققاً إيرادات مرتفعة للغاية، ودارت أحداثه حول "حسن" الشخصية التي قدمها عصام عمر بالفيلم، هو الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

أما الفنان آدم البكري، فقدم دوراً مميزاً خلال أحداث فيلم " إذا رأيت شيئاً، من خلال شخصية "علي" وهو رجل عالق في صراع مؤثر بين الوعد بحياة جديدة وثقل ماضيه المؤلم.

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فيلم ضي يحظى بنصيب الأسد

أما الفيلم المصري ضي - سيرة أهل الضي"، فقد كان نجم الليلة دون منازع، حاصدًا أربع جوائز مرموقة، من بينها جائزة لجنة التحكيم الخاصه للفنانه السودانيه إسلام مبارك، وجائزة أحسن سيناريو للكاتب هيثم دبور، وجائزة أحسن إخراج للمخرج كريم الشناوي، وجائزة أحسن فيلم و تسلمها النجم المصري أحمد حلمي والذي كان له مشاركة مميزة كشضيف شرف بهذا الفيلم.

ويحكي فيلم "ضي- سيرة أهل الضي" قصة مراهق نوبي ألبينو يمتلك صوتاً عذباً، يعيش مع عائلة تخلى عنها الأب، يخوض الطريق إلى حُلمه للغناء اقتداءً بمطربه المفضّل محمد منير، بصحبة عائلته من أسوان إلى القاهرة؛ إذ يُعَدُّ الفيلم رحلةً مليئةً بالمحبة والأمل وقوة الأحلام والموسيقى، واكتشاف الذات وحب الأهل.

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إلهام شاهين توجه رسالة للفائزين بجوائز مهرجان هوليود للفيلم العربي

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تفاصيل الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي

ومن جانبها حرصت النجمة إلهام شاهين على تهنئة النجوم الفائزين بجوائز تلك الدورة من المهرجان، بجمل وعبارات كشفت عن مدى فرحتها بهم، هذا إلى جانب تعبيرها عن سعادتها بهذه الدورة على وجه الخصوص والتي تولت فيها رئاسة لجنة التحكيم، ووثقت "شاهين" تلك المشاعر الطيبة من خلال منشور لها عبر صفحتها على "إنستغرام".وشهدالذي أنطلقت فعالياته في الفترة من 9 إلى 13 أبريل الجاري، إلى تكريم الفنان أحمد حلمي بجائزة الإنجاز الحياة، وذلك في حفل افتتاح المهرجان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بحضور عدد كبير من صناع السينما العربية والعالمية، بينما تم اختيار فيلم ضي: سيرة أهل الضي ليكون فيلم افتتاح المهرجان.

وضمنت المسابقة الرسمية بالمهرجان 6 أفلام لصناع سينما من الدول العربية، من بينها الفيلم المصري "ضي: سيرة أهل الضي" للمخرج كريم الشناوي، الفيلم اللبناني "أرزة" للمخرجة ميرا شعيب، والفيلم العراقي "إذا رأيت شيئاً" للمخرج عدي رشيد، والفيلم البحريني «إلكترا» للمخرجة هالة مطر، ومن كردستان فيلم «سعادة عابرة» للمخرجة سينا محمد، بالإضافة إلى الفيلم المصري «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» للمخرج خالد منصور، الذي تم اختياره ليكون فيلم ختام المهرجان.

كما تنافس في قسم الأفلام القصيرة 16 فيلمًا قصيرًا، منها الفيلم المصري«عقبالك يا قلبي» للمخرجة شيرين دياب، والفيلمان الأردنيان «الأنشودة» للمخرجة مي غوطي و«الظلال» للمخرجة رند بيروتي، والفيلم السوري «فطام» للمخرج حسام حمو، والفيلم الجزائري «نيا» للمخرجة إيمان عيادي.

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