نصحت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها بعدم السفر إلى سوريا، "نظرا للمخاطر الكبيرة التي تشمل الصراع المسلح"، وقالت: "نتتبع معلومات موثوقة تتعلق بهجمات وشيكة محتملة على مواقع يرتادها السياح في سوريا".
وأوضحت أنه "قد تكون هناك هجمات دون سابق إنذار في سوريا تستهدف أماكن تشمل مراكز التسوق والفنادق"، كما أشارت إلى أنه "لا ينبغي اعتبار أي جزء من سوريا بمأمن من العنف".
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات الأميركية عن هجمات محتملة في سوريا، وذلك في ظل تواجد لفصائل مسلحة بعد تشكيل حكومة جديدة إثر سقوط النظام السوري السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا نصحت رعاياها بعدم السفر إلى سوريا بسبب معلومات عن هجمات محتملة في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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