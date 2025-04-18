الصوري ترأس خدمة جناز المسيح في كاتدرائية القديس نيقولاوس- حي الميدان

ترأس راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري خدمة جناز المسيح في كاتدرائية القديس نيقولاوس- حي الميدان، وقد عاونه في الخدمة الأرشمندريت إرمياء عزام الوكيل العام والأب مارون جبور والأب سلوان الخوري. عند إنتهاء الصلاة، أقيم زياح بالابيطافيون في شوارع حي الميدان وحوش الزراعنة وقد التقى بزياح أبناء كنيسة السريان الأرثوذكس برئاسة راعي أبرشية زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس المطران بولس سفر.

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