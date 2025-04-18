مشوار فني بدأ بالصدفة.. كيف أصبح سليمان عيد من أبرز نجوم الكوميديا؟

سليمان عيد ودخوله الفن بالصدفة

مسيرة فنية لافتة

وفاة سليمان عيد في عز انتعاشته الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 10:21 مساءً - رحل عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة الموافق 18 أبريل، نجم من نجوم الكوميديا المصرية الفنان؛ بعد رحلة فنية طويلة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، قدّم خلالها أكثر من 150 عملاً متنوعاً بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، أمتعنا خلالها بالضحك والمواقف التي لا تُنسى.وفي آخر لقاء تلفزيوني للراحل من خلال بودكاست "بداية"، والذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي 2025، كشف عن دخوله عالم الفن والتمثيل بالصدفة.قال الفنان الراحلإنه لم يكن يتخيل أنه سيصبح نجماً كوميدياً أو أنه سيدخل مجال التمثيل من الأساس؛ حيث قال: "مكنتش عارف إني هكون ممثل من الأساس، أنا كنت بكالوريوس تجارة، وأثناء دراستي في الكلية، كان لي زميل يتردد باستمرار على المسرح، حتى وقت دخولي للمسرح في أول مرة، توقعت أنه قاعة أفراح".وأكمل: "شاهدته وهو يمثل مسرحية، وحبيت الموضوع جداً وقررت أن أكون ممثل"، وعن طريقه تجهيزه لأدواره الكوميدية أوضح أن العمل في الكوميديا يحتاج إلى كثير من الجهد، قائلاً: "لأنه لا يمكنك تكرار إفيه أو دور كوميدي قمت به من قبل، فالكوميديا أصعب من التراجيدي، لأنك تظل تذاكر لعمل شيء لم تقدمه من قبل، فالكوميديان يمكن أن يقدم تراجيدي لكن العكس صعب".وعن ثنائيته مع النجم، والفيديوهات التي يقدمانها معاً عبر حسابيهما على موقع "تيك توك"، وإمكانية تقديمها في عمل فني يجمعهما، قالخلال الحوار: "إحنا قدمناه بالفعل في فيلم (من أجل زيكو) في أول مشهد ظهرت أنا أودي مشهد تيك توك مع كريم عن الأستاذ محمود عبد العزيز، وجمعنا بين فيلمي (إبراهيم الأبيض والكيت كات)، وكانت أول مرة التي ندخل خلالها التيك توك في فيلم".اطلعوا على ما بين السينما والمسرح نجح سليمان عيد في احتلال قلوب الجماهيرمن مواليد 17 أكتوبر 1961، بحي الكيت كات في محافظة الجيزة، وتخرّج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل، بدأ مشواره الفني في منتصف الثمانينيات، وتميز بخفة ظله وأدائه الكوميدي اللافت؛ حيث ترك بصمة واضحة رغم اقتصار أدواره أحياناً على مساحات صغيرة.ومع نهاية فترة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، كان للفنان سليمان عيد العديد من المُشاركات في الأفلام السينمائية، وتميز بأدواره وإفيهاته الكوميدية، والتي ظلت عالقة بأذهان الجمهور حتى الآن؛ حيث شارك مع الفنانبطولة أنجح أفلامه، بداية مع شخصية "علاء" وقصة حبه مع "ميرفت" في فيلم "جاءنا البيان التالي"، مروراً بأفلام "همام في أمستردام، عسكر في المعسكر، فول الصين العظيم".كما شارك ببطولة عدد من الأفلام السينمائية مع عدد من النجوم، ومن أبرزها: "الناظر، الباشا تلميذ، فيلم ثقافي، أفريكانو، ميدو مشاكل، بوحة"، والعديد من الأفلام، فعلى مدار مسيرته شارك في عدد كبير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، ونجح في اكتساب محبة الجمهور؛ بفضل حضوره العفوي وروحه المرحة، التي ستبقى خالدة في ذاكرة الكوميديا المصرية.في صدمة كبيرة حلّت على الوسط الفني وجمهور الوطن العربي بأكمله؛ أعلن عبده، نجل الفنان سليمان عيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، عبْر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وفاة والده، إثر أزمة صحية مفاجئة. وتم تشييع جنازة الفنان الراحل اليوم بعد صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد، على أن يتم دفن الجثمان بمقابر وادي الراحة.الفنانرحل في أكثر وقت كان يعمل فيه، بعدما اشتكى سابقاً من قلة مشاركاته في الأعمال الفنية، إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح سليمان عيد متواجداً بقوة في الدراما والسينما، والدليل مشاركته في موسم دراما رمضان 2025 بعملين؛ وهما: "سيد الناس" مع عمرو سعد، وإخراج، و"عقبال عندكو" بطولة حسن الرداد، وإيمي سمير غانم.إضافة إلى تواجده سينمائياً بفيلمين يتم عرضهما في السينما حالياً، وهما: "فار بـ7 ترواح" والذي يظهر فيه بدور شخص مُتوفّى، وجثته هي بطل القصة؛ حيث تظهر للشخصيات المشاركة في الفيلم. و"سيكو سيكو" بطولة: عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، وقد حقق نجاحاً كبيراً بوصوله إلى 110 ملايين جنيه في 22 يوم عرض.يمكنكم متابعة: وفاة سليمان عيد في أخر أفلامه تصبح حقيقه ويرحل عن عالمنا بشكل مفاجئ

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