المتروبوليت الحداد ترأس رتبة دفن المصلوب في كاتدرائية القديس بطرس في مرجعيون

ترأس راعي ابرشية قيصرية فيليبس ومرجعيون وتوابعها للروم الكاثوليك المتروبوليت جاورجيوس الحداد رتبة دفن المصلوب في كاتدرائية القديس بطرس في مرجعيون.

وألقى عظة قال فيها: "في يوم الجمعة العظيمة، تعيش الكنيسة الذكرى الأليمة والمباركة في ذات الوقت. يوم الصليب، نشاهد فيه عذاب المسيح الجسدي والنفسي، الذي كان جزءا من هذا التحدي العظيم في العالم. يوم الجمعة العظيمة يوم شهد أسمى تعبير عن محبة الله للبشرية، حينما حمل ابن الله الصليب على كتفيه، حبا بالإنسان ليخلصه ويطهره من خطاياه. صورة الآلام في هذا اليوم، تظهر لنا أن التحديات التي نواجهها في حياتنا اليومية ليست سوى فرص لتقوية إيماننا وتثبيته. بالصليب، نتعلم أن القوة الحقيقية لا تأتي من الظاهر، بل من الإيمان العميق في قلبنا" .

وأضاف: "يوم الجمعة العظيمة هو اليوم الذي نتذكر فيه أكبر تضحية في تاريخ البشرية : صلب يسوع المسيح على الجلجلة. الصليب والصلب ليسا مجرد حدث تاريخي عبر، بل هو عمل إلهي وخلاصي أتمه الله من خلال ابنه، يسوع المسيح، من أجل فداء البشرية وهذا ما تدعوه الكنيسة سر الفداء. وسر الفداء هو جزء لا يتجزأ من سر الإفخارستيا (أو القربان المقدس) بحيث أصبح ابن الله المتجسد هو الحمل المذبوح، "المقرب والمقرب، والقابل والموزع" وبوصيته تكمل الكنيسة بسر الإفخارستيا سر الفداء".

وأوضح أنه "لم يأت المسيح ليخلص نفسه، بل ليخلصنا نحن الغارقين في كثرة زلاتنا وخطايانا. هذا الفداء بدم المسيح له قواعده وهو دعوة لنا إلى التوبة الحقيقية غير المزيفة أو التوبة الكاذبة، وبعد التوبة طلب الغفران".

وقال "الفداء هو دعوة لعيش محبة الله بالتوبة في حياتنا. فالتضحية التي قدمها المسيح على الصليب تدعونا إلى أن نعيش حياة التوبة والتضحية والمحبة بصدق ووفاء".