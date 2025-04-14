خاص لـ الخليج 365 شعيفان محمد: لأول مرة أقدم دور المحامي بـ أكثر من خوات وأعد جمهورى بتقديم ما يسعدهم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 04:24 مساءً - عبّر الفنان شعيفان محمد عن سعادته بالأصداء التي تلقاها من جمهوره ومتابعيه؛ بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل "أكثر من خوات"، وقال لـ"الخليج 365": أجسّد بالعمل دور المحامي "سعود"، الذي يبحث عن الخير ويحاول مساعدة المحامية "لولوة" ليثبت براءتها، وتتوالى الأحداث، وهنالك الكثير من المفاجآت ستحدث لأبطال العمل".

وعن رأيه بالعمل، يقول شعيفان محمد: "المسلسل جميل ومختلف ولطيف وخفيف، فيه تفاصيل جميلة والقصة مختلفة بأحداثها". وامتدح شعيفان محمد فريق العمل بدون استثناء، في مقدمتهم مخرج العمل، وقال: "أشكر الجميع على الجهود المبذولة بالعمل، وعلى التعاون فيما بينهم؛ بأن خرج المسلسل بهذه الصورة".

دور المحامي

شعيفان والسينما

وعن الشخصية التي جسدها، قال شعيفان: "هذه المرة الأولى التي أجسد من خلالها شخصية المحامي، وسعيد جداً بالدور الذي قدمته، وبالأصداء التي تلقيتها بعد عرض العمل"، وعن آخر أعماله بالموسم الرمضاني التي عرضت، قال: "سعدت بتقديم مسلسل (ولد ليموت)، مع الأخ والصديق الأستاذ نايف الراشد، وهو عمل كنت سعيداً جداً بأن أكون مشاركاً فيه، وأتمنى أن يجمعني عمل آخر مع الراشد".قد ترغبين في معرفة روان الطويرقي تحمس جمهورها لمتابعة هزاع وتكشف موعد عرضهوعن سبب ابتعاده عن السينما في الفترة الأخيرة، قال: "آخر فيلم سينمائي قدمته هو (بحر الألماس)، وكنت سعيداً به، والآن السينما اختلفت، حيث أصبح الخيار به دقيقاً، ويجب أن يحوز على ذائقة المشاهد، وعندما يُقبل الفنان على تقديم فيلم؛ يجب أن يدقق بتفاصيله، ويختار النص المناسب. وأعد جمهوري بأنني سأقدم لهم عملاً سينمائياً جميلاً، ونحن الآن نعيش نهضة فنية كبيرة".

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