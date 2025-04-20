سقوط 11 قتيلا على الأقل جراء انهيار مبنى في نيودلهي

قضى 11 شخصًا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال،إثر انهيار مبنى سكني في ضواحي العاصمة الهندية، وفق ما أفادت به السلطات ووسائل إعلام محلية.
وقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح السبت في منطقة بشمال شرق المدينة يقطنها مهاجرون من مناطق مختلفة من البلاد. واستمرت فرق الإنقاذ بالبحث بين الأنقاض طوال اليوم.
وذكرت قناة "إن دي تي في" أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أحد عشر شخصًا أحياء، في حين تأكدت وفاة 11 آخرين.
وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن حزنه لسقوط ضحايا في الحادث، كما عبّرت الرئيسة دروبادي مورمو، التي تقيم في القصر الرئاسي على بعد نحو 20 كيلومترًا من موقع الانهيار، عن أسفها لوفاة عدد كبير من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال.
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