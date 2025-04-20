نائب رئيس غينيا الاستوائية ينفي إرسال مواطنين للقتال في أوكرانيا

نفى نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيدي نغويما، معلومات صحافية تحدّثت عن إرسال شباب من بلاده إلى الجبهة في أوكرانيا إلى جانب الجيش الروسي.

وأكد أنه "أنفي المعلومات المتعلّقة بإرسال قوات من غينيا الاستوائية إلى روسيا للقتال في أوكرانيا. إنها معلومات كاذبة"، مؤكدًا أن شباب بلاده يتوجّهون إلى روسيا "ليس للقتال، بل للالتحاق بالجامعات المرموقة في اتحاد روسيا. وبعد الانتهاء من دراستهم، يعودون بفخر إلى البلاد للإسهام في الدفاع عن الوطن".

وكان موقع صحيفة "دياريو رومبي"، القريبة من المعارضة الغينية الاستوائية في المنفى، قد أشار إلى أن الاتفاقيات العسكرية بين موسكو ومالابو تتضمن عملية تجنيد للنزاع في أوكرانيا، معتبرًا أن "الأمر يتعلق بتجنيد مواطنين بلا خبرة عسكرية للتضحية بهم، في مقابل وجود المرتزقة الروس في غينيا الاستوائية".