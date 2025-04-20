الجيش السوداني: مقتل 7 مدنيين وإصابة 3 إثر قصف مدفعي من الدعم السريع استهدف مناطق عدة من مدينة ⁧‫الفاشر

أعلن الجيش السوداني عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 3 إثر قصف مدفعي من قوات الدعم السريع استهدف مناطق عدة من مدينة ⁧‫الفاشر‬⁩.

وكان قد أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه الشديد إزاء تصاعد العنف في شمال دارفور، لا سيما في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وجاء في بيان للمجلس أنه يدين بشدة الهجمات المتكررة التي تنفذها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، معربًا عن قلقه البالغ إزاء تقارير تحدثت عن مقتل 400 مدني، بينهم أطفال و11 عامل إغاثة، نتيجة هذه الهجمات. ودعا البيان إلى محاسبة قوات الدعم السريع، مطالبًا إياها برفع الحصار عن الفاشر، كما جدد مجلس الأمن دعوته إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في الفاشر ومحيطها.

ودعا المجلس إلى محاسبة قوات الدعم السريع وجميع مرتكبي الهجمات على المدنيين في السودان.