طائرة تقل أسرى روس وصلت إلى موسكو ضمن عملية تبادل مع أوكرانيا

أعلنت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، أن الطائرة التي نقلت مجموعة من الأسرى العسكريين الروس العائدين من الأراضي التي تسيطر عليها اوكرانيا، وصلت إلى موسكو.

قبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن روسيا وأوكرانيا نفذتا عملية لتبادل الأسرى وفقا لصيغة 246 مقابل 246.

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن عملية التبادل الحالية تمت بوساطة إنسانية من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.