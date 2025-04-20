أعلنت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، أن الطائرة التي نقلت مجموعة من الأسرى العسكريين الروس العائدين من الأراضي التي تسيطر عليها اوكرانيا، وصلت إلى موسكو.
قبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن روسيا وأوكرانيا نفذتا عملية لتبادل الأسرى وفقا لصيغة 246 مقابل 246.
وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن عملية التبادل الحالية تمت بوساطة إنسانية من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة تقل أسرى روس وصلت إلى موسكو ضمن عملية تبادل مع أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.