نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي أن بلاده لن ترد على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي تقديرًا للدعم التاريخي الذي قدمته واشنطن لسيول.
ويأتي هذا التصريح في أعقاب إعلان الإدارة الأميركية فرض رسوم جديدة على واردات أجنبية، ضمن سياسة تجارية تهدف إلى حماية الصناعة المحلية، وهو ما أثار ردود فعل متفاوتة من حلفاء الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي لفايننشال تايمز: لن نرد على الرسوم الأميركية نظرا لدعم واشنطن التاريخي لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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