شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المهنئين بعيد القيامة المجيد، صباح اليوم الأحد.

ويأتى يوم الأحد الموافق 20 أبريل المقبل الأقباط من جميع محافظات مصر لتهنئة قداسة البابا بعيد القيامة المجيد، وذلك وسط ترانيم الكنيسة بقيادةفريق الكورال، كما يحضر عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ويتولى تنظيم الحفل فريق الكشافة الذى يقوم بتسهيل مرور الأفراد والشخصيات العامة والتغطية الإعلامية وكذلك مساعدة رجال الشرطة خارج الكاتدرائية والتنسيق معهم لخروج الحفل بشكل جيد.