3 أفلام مرتقبة لـ سليمان عيد بعد الرحيل.. منها ولاد المحظوظة مع هيفاء وهبي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 11:56 مساءً - لا تزال الصدمة تُخيم على الوسط الفني في مصر، بعد الرحيل المفاجئ للفنان سليمان عيد، صباح أمس الجمعة، 18 أبريل، عن عمر ناهز 64 عاماً، كونه لم يشكُ تعباً أو ألماً، بل كان يُمارس حياته بشكلٍ طبيعي حتى الساعات الأخيرة من حياته؛ إذ كان يعمل على مشاريع فنية جديدة.

فيلم "ولاد المحظوظة" مع هيفاء وهبي

سليمان عيد، كان يعيش نشاطاً فنياً كبيراً على مستوى السينما والتلفزيون، حتى الأيام الأخيرة، منها 3 أفلام جديدة مُقرراً طرحها في دور السينما خلال الفترة المقبلة، أول هذه الأعمال، هو فيلم "ولاد المحظوظة" الذي جرى الانتهاء من تصويره منذ عدة أشهر، لكنه لم يتحدد بعد موعد طرحه في دور العرض، فكان مُقرراً عرضه في موسم أفلام الصيف الماضي، قبل أنّ يؤجّل لموسم أفلام رأس السنة، ليتم تأجيله مرة ثالثة لموعد لم يُحدد بعد.

"ولاد المحظوظة" كان يحمل في البداية اسم "جوري"، وهو بطولة هيفاء وهبي التي تُجسد خلال الأحداث شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف، والفيلم يشارك في بطولته: بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي، والعمل من تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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فيلم "خلي بالك من اللي جاي"

أما ثاني الأفلام المنتظر عرضها لـ سليمان عيد، تأتي من خلال فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وهو من بطولة رانيا يوسف، سارة سلامة، مجدي كامل، أحمد سلامة، نور فخري، صلاح عبد الله، إدوارد، عصام كاريكا ومي القاضي، والعمل تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاث فتيات يُطلب منهن القيام بمهمة وطنية لصالح الدولة، فيواجهن العديد من التحديات والمخاطر أثناء تنفيذ المهمة.

سليمان عيد وسامح حسين "تحت الطلب"

آخر هذه الأفلام، فيلم "تحت الطلب" الذي لم يُجرَ الانتهاء من تصويره حتى الآن؛ إذ سيضطر المخرج هاني حمدي، للبحث عن حلول اضطرارية لإنهاء مسار مشاهد سليمان عيد بما يضمن الحفاظ على سياق الأحداث، والعمل بطولة سامح حسين، وتأليف زوجته وسام حامد.

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آخر أفلام سليمان عيد

يذكر أنّ سليمان عيد، يُعرض له في دور السينما حالياً، فيلم بعنوان "فار بـ7 ترواح" والذي يظهر فيه بدور شخص متوفى وجثته هي محور القصة، حيث تظهر للشخصيات الممشاركة في الفيلم وتكون عبئاً على كل شخص تقابله، فمنهم الذي يستغل الجثة في أمور معينة والبعض الآخر يهرب منها.

فيلم "فار بـ 7 ترواح" يعتمد على البطولة الجماعية ويشارك في بطولته: أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندا موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسي، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسني، محمود حافظ، محمد الصاوي، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعة، والفيلم من سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.

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