آخرهم سليمان عيد.. فنانون جسدوا مشهد الوفاة وتحول لحقيقة 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 10:20 مساءً - غيب الموت الفنان سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق 18 أبريل عن عمر ناهز 64 عاماً، إثر أزمة صحية مفاجئة، وقد شيعت جنازة الفنان الراحل أمس بعد صلاة الجمعة من المسجد الكبير في مدينة الشيخ زايد وتم دفن الجثمان بمقابر وادي الراحة حسبما أعلن نجله عبده سليمان عيد على حسابه بموقع "فيسبوك".

ومن المفارقات في حياة النجم سليمان عيد أنه جسد في آخر أعماله دور شخص متوفَّى، ليتحول المشهد إلى حقيقة، ولم تحدث هذه المفارقة مع سليمان عيد فقط، بل سبقه العديد من النجوم الذين كانت آخر مشاهدهم التي جسدوها خلال أعمالهم الفنية مشهد الوفاة.

وسوف نستعرض في هذا التقرير فنانين جسدوا مشهد الوفاة قبل رحيلهم وتحول المشهد إلى حقيقة.

سليمان عيد يختتم الحياة بمشهد الجثة الغامضة

الفنان سليمان عيد رحل في أكثر وقت كان يعمل فيه، حيث كان متواجداً بقوة في الدراما والسينما، والدليل مشاركته في موسم دراما رمضان 2025 بعملين وهما "سيد الناس" مع عمرو سعد وإخراج محمد سامي، و"عقبال عندكو" بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم إضافة إلى تواجده سينمائياً بفيلمين يتم عرضهما في السينما حالياً.

والمفارقة الكبيرة أن الفنان سليمان عيد يعرض له حالياً فيلم "فار بـ 7 ترواح" الذي انطلق في دور السينما في موسم أفلام عيد الفطر الماضي، ويظهر فيه الراحل بدور شخص متوفَّى وجثته هي محور القصة، حيث تظهر للشخصيات المشاركة في الفيلم وتكون عبئاً على كل شخص تقابله، فمنهم الذي يستغل الجثة في أمور معينة والبعض الآخر يهرب منها، وبالتزامن مع عرض الفيلم تصبح وفاة سليمان عيد في الفيلم حقيقة، ويرحل عن عالمنا بشكل مفاجئ صباح أمس.

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فيلم "فار بـ 7 ترواح" يعتمد على البطولة الجماعية، ويشارك في بطولته: أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندا موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسي، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسني، محمود حافظ، محمد الصاوي، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعة، والفيلم من سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا وإخراج شادي علي.

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جميل برسوم يرحل ويغير مجرى الأحداث

الفنان جميل برسوم والذي فارق الحياة في 4 مارس 2024 عن عمر ناهز الـ 70 عاماً، والذي توفيَ بعد أيام قليلة من تكريمه ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، وقال جميل لحظة تكريمه، إنه كان خائفاً من وفاته قبل الحصول على حقه في التقدير الفني.

ومن المفارقات أيضاً أنه فارق الحياة بعدما أنهى تصوير مشهده والذي غير محور الأحداث في فيلم "شقو"، ودفع عمرو يوسف ومحمد ممدوح خلال الأحداث لمغادرة مصر.

شارك في بطولة الفيلم بجانب هؤلاء النجوم؛ الفنانة يسرا، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

أشرف عبد الغفور يترك رشيد وحيداً

أيضاً الفنان أشرف عبد الغفور والذي رحل عن عالمنا 3 ديسمبر 2023 عن عمر ناهز 81 عاماً، إثر تعرضه لحادث سير مروع، وكانت برفقته زوجته، وتم نقلهما وقتها لمستشفى زايد التخصصي، ولكن انتقل الفنان أشرف إلى الرفيق الأعلى.

وكانت من المفارقات الغريبة أيضاً في حياته، أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مسلسل "رشيد"، والذي عرض في الماراثون الرمضاني 2023، وشاركه البطولة ابنته ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح.

حيث كان آخر مشهد للراحل والذي جسد شخصية تدعى "المهندس فاروق"؛ جمعه مع محمد ممدوح أثناء هروبهما من السجن، ويصاب بطلق ناري يودي بحياته وينهار محمد ممدوح من البكاء في المشهد.



دلال عبد العزيز توصف جمال ما ترى في لحظاتها الأخيرة

أما النجمة دلال عبد العزيز والتي توفيَتْ عام 2021 عن عمر ناهز 61 عاماً متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا، الذي تسبب في تليف بالرئة وعدم قدرتها على التنفس بصورة طبيعية، وتم دفنها بجوار زوجها الراحل سمير غانم.

وكانت آخر مشاهد أدتها الراحلة مشهد وفاتها في مسلسل "ملوك الجدعنة"، وخاصة أنه جاء أقرب تعبيراً عن شخصيتها الحقيقية، كما أكدت تسريبات من كواليس تصوير العمل أن دلال كانت متخوفة وقتها جداً قبل التصوير، وطلبت تأجيل تنفيذ المشهد للحظات الأخيرة من تصوير العمل.

دلال التي لم تقدم إلا مشهديْ وفاة فقط في الدراما المصرية، وقيل إنها كانت تتخوف من تنفيذ هذه المشاهد، وتطلب تصويرها مرة واحدة دون إعادة، قدمت المشهد الأول في مسلسل "حديث الصباح المساء" بشخصية "نعمة"، وبعد سنوات طويلة قدمت مشهداً مماثلاً بشخصية "عطية" في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض ضمن المسلسلات المصرية لـ رمضان 2021.

المشهد المؤثر عرض بنهاية الحلقة 18 من "ملوك الجدعنة" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، وكان مشهداً مؤثراً للفنانة دلال عبد العزيز وانتهت الحلقة بوفاة "عطية"، التي ودعت ابنها "سرية"، ونظرت إلى السماء وابتسمت وهي تتحدث عن جمال ما ترى في لحظاتها الأخيرة في مشهد أبكى الجمهور لترحل بعدها عن عالمنا.



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