أبرزهم يسرا وإسعاد يونس.. تأثر النجوم في عزاء سليمان عيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 11:56 مساءً - انطلق مساء اليوم السبت 19 من أبريل عزاء الفنان سليمان عيد بمسجد الشرطة في الشيخ زايد؛ الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، إثر أزمة صحية مفاجئة، وقد شُيعت جنازة الفنان الراحل أمس بعد صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد.
وكان أبرز الحضور: يسرا، إسعاد يونس، ليلى علوى، أحمد السقا، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، المخرج خالد يوسف، ميمي جمال، حازم إيهاب، إدوارد، إيهاب فهمي، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، أيتن عامر، أحمد فهيم، الإعلامي طارق علام، مي عمر، محمود عبد المغني، هشام ماجد، الإعلامي رامي رضوان.
كما حضر: نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أمير كرارة، هشام جمال، منال سلامة وزوجها عادل أديب، كريم السبكي، أحمد آدم، أوس أوس، صبري فواز، مجدي الهواري، ونيرمين الفقي، أحمد صيام، عمرو عبد الجليل، إيمي سمير غانم، نشوى مصطفى، صابرين، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، محمد رياض، محمد محمود.
كما ظهرت علامات الحزن واضحة على عبد الرحمن نجل الفنان سليمان عيد وبجواره الفنان علاء مرسي وأحمد فتوح وحمدي الميرغني نجل شقيقته؛ الذين حرصوا على الوقوف بجانبه أثناء استقبال المعزين.
اطلعوا على آخرهم سليمان عيد.. فنانون جسدوا مشهد الوفاة وتحول لحقيقة
الفنان سليمان عيد رحل في أكثر وقت كان يعمل فيه، بعدما اشتكى سابقاً من قلة مشاركاته في الأعمال الفنية. إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح سليمان عيد حاضراً بقوة في الدراما والسينما، والدليل مشاركته في موسم دراما رمضان 2025 بعملين، وهما: "سيد الناس" مع عمرو سعد وإخراج محمد سامي، و"عقبال عندكو" بطولة: حسن الرداد، وإيمي سمير غانم.
إضافةً إلى وجوده سينمائياً بفيلمين يتم عرضهما في السينما حالياً، وهما: "فار بـ7 ترواح" الذي يظهر فيه بدور شخص مُتوفَّى، وجثته هي محور القصة؛ حيث تظهر للشخصيات المشاركة في الفيلم.
وفيلم "سيكو سيكو" بطولة: عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام. ويحقق نجاحاً كبيراً بوصوله إلى 110 ملايين جنيه في 22 يوم عرض.
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تأثُّر النجوم في عزاء سليمان عيدشهد عزاء الفنان سليمان عيد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الذي مثَّل رحيله صدمة كبرى بالنسبة إليهم، وخاصة أن الراحل لم يكن يعاني من المرض، إضافة لارتباطه بصداقه قوية وممتدة مع معظم الفنانين.
وكان أبرز الحضور: يسرا، إسعاد يونس، ليلى علوى، أحمد السقا، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، المخرج خالد يوسف، ميمي جمال، حازم إيهاب، إدوارد، إيهاب فهمي، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، أيتن عامر، أحمد فهيم، الإعلامي طارق علام، مي عمر، محمود عبد المغني، هشام ماجد، الإعلامي رامي رضوان.
كما حضر: نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أمير كرارة، هشام جمال، منال سلامة وزوجها عادل أديب، كريم السبكي، أحمد آدم، أوس أوس، صبري فواز، مجدي الهواري، ونيرمين الفقي، أحمد صيام، عمرو عبد الجليل، إيمي سمير غانم، نشوى مصطفى، صابرين، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، محمد رياض، محمد محمود.
كما ظهرت علامات الحزن واضحة على عبد الرحمن نجل الفنان سليمان عيد وبجواره الفنان علاء مرسي وأحمد فتوح وحمدي الميرغني نجل شقيقته؛ الذين حرصوا على الوقوف بجانبه أثناء استقبال المعزين.
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اطلعوا على آخرهم سليمان عيد.. فنانون جسدوا مشهد الوفاة وتحول لحقيقة
وفاة سليمان عيدفي صدمة حلَّت على الوسط الفني وجمهور الوطن العربي بأكمله؛ أعلن عبده نجل الفنان سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة 18 أبريل، عبْر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وفاة والده إثر أزمة صحية مفاجئة. وتم تشييع جنازة الفنان الراحل أمس بعد صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد، كما تم دفن الجثمان بمقابر وادي الراحة.
الفنان سليمان عيد رحل في أكثر وقت كان يعمل فيه، بعدما اشتكى سابقاً من قلة مشاركاته في الأعمال الفنية. إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح سليمان عيد حاضراً بقوة في الدراما والسينما، والدليل مشاركته في موسم دراما رمضان 2025 بعملين، وهما: "سيد الناس" مع عمرو سعد وإخراج محمد سامي، و"عقبال عندكو" بطولة: حسن الرداد، وإيمي سمير غانم.
إضافةً إلى وجوده سينمائياً بفيلمين يتم عرضهما في السينما حالياً، وهما: "فار بـ7 ترواح" الذي يظهر فيه بدور شخص مُتوفَّى، وجثته هي محور القصة؛ حيث تظهر للشخصيات المشاركة في الفيلم.
وفيلم "سيكو سيكو" بطولة: عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام. ويحقق نجاحاً كبيراً بوصوله إلى 110 ملايين جنيه في 22 يوم عرض.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».