مقتل 56 شخصا علي يد مسلّحين في وسط نيجيريا

قتل مسلحون 56 شخصا على الأقل في ولاية بينو في وسط نيجيريا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن مسؤول في مكتب الحاكم، في تحديث لمحصلة سابقة تفيد بمقتل 17 شخصا.

واكد المستشار الإعلامي سولومون يوربيف في تصريح لوكالة فرانس برس إثر زيارة أجراها الحاكم هياسينث آليا لموقع الهجوم إن "حصيلة قتلى الهجمات ارتفعت إلى 56 وفق أحدث تعداد"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع الخميس.

وتعد هذه الأحداث العنيفة الأحدث في سلسلة حوادث دامية في وسط نيجيريا. فقد أدى هجومان وقعا خلال أقل من أسبوعين إلى مقتل أكثر من 100 شخص في ولاية بلاتو بوسط البلاد.