شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان شهر أبريل لصفوف النقل.. أسئلة بسيطة تقيس نواتج التعلم والان مع تفاصيل الخبر

استعدت المديريات والإدارات التعليمية لامتحان شهر أبريل لـ صفوف النقل والذى يبدأ خلال الأيام المقبلة، حيث يعقد الاختبار فيما درسه الطلاب خلال الأسابيع الماضية فى منهج شهر مارس، ويكون عبارة عن أسئلة بسيطة تكشف وتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية وعبارة عن إجابات بسيطة.

ووجهت المدارس تعليمات للطلاب جاءت كالتالى:



- عدم التخلف عن الحضور حيث أنه لن يعاد التقييم مرة أخرى للطلبة الغائبين

- الرجاء التزام التلاميذ بالحضور إلى المدرسة وذلك لأن الدراسة مستمرة حتى امتحانات آخر العام ٢٠٢٥/٥/٢٤

- هناك تقييمات أسبوعية والتي لا تقل أهمية عن التقييمات الشهرية بالإضافة إلى أهمية درجات الواجب المنزلي والسلوك والمواظبة والأداء الصفى والواجب المنزلى وأيضاً امتحان شهر أبريل

ودرجات تضاف للمجموع حسب حضور التلاميذ والتزامهم لذا نرجو من أولياء الأمور الحرص على مستقبل أبنائهم والتزامهم بالحضور إلى المدرسة يومياً

- والالتزام بالزي الرسمي.

- والالتزام بحضور الحصص على مدار اليوم الدراسي.