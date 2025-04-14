خاص لسيدتي أصايل محمد: مسلسل أكثر من خوات أول بطولة لي وأنتظر عرض الفيلم السينمائي قشموع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 04:24 مساءً - كشفت الفنانة أصايل محمد عن الكثير من الجوانب الفنية لديها، وجديدها القادم أثناء التقاء الخليج 365 بها، وتحدثت عن شخصيتها التي جسدتها بمسلسل "أكثر من خوات" وقالت: "أجسد بالمسلسل شخصية "لولوه" المحامية الطيبة، طيبة مع أسرتها لكن حازمة بعملها، ويستغرب البعض من طيبتها الزائدة، لكن هي طبيعية بحياتها، تكون لديها صديقة وهي "العنود" لا تعدها صديقة بل أكثر من أخت لها منذ الصغر، يكبران معًا وتقوى علاقتهما وأمنحها الثقة العمياء، وتحاول العنود استغلالي ولأني ناحجة تشعر بالغيرة مني وتدبر المكايد لي، ولكن أكثشف ذلك متأخرًا، وستشهد الحلقات القادمة أحداثًا لن يتوقعها المشاهد مني وسأنقلب عليها بعد أن أكتشف حقيقتها".

وعن الانتقادات التي واجهتها بالعمل تقول أصايل: "البعض انتقد اهتمامنا بأناقتنا والملابس التي نرتديها بالمنزل طوال الوقت، وكذلك بالعمل وشعر أن ذلك مبالغ ولكن هنا أحب أن أوضح نقطة لهم وهي أن المخرج أراد أن يخرج عن المألوف والطبيعي لذلك كان هنالك اهتمام بالملابس والعبايات التي كنا نرتديها، كذلك شخصيتي وهي شخصية محامية مشهورة في السوشيال ميديا فالمشاهير عادةً طول الوقت نجدهم يهتمون بملابسهم وأناقتهم وهذا ما حدث، وأحب أن أخبر من انتقد أناقتنا واهتمامنا بالملابس أن هنالك فئة كبيرة لدينا في السعودية يهتمون بتفاصيل وأناقة ملابسهم بالمنزل والخارج وهذ ليس شيئًا غريبًا".

أول بطولة لها في "أكثر من خوات"

وعند سؤالنا لها أنهل هو أول بطولة نسائية أجابتقائلة: "نعم يُعد هذا العمل هو أول بطولة وسعيدة بما قدمته بهذا العمل فأعمالي السابقة كانت دورًا رئيسيًا وليست بطولة واختلف الأمر وأصبحت المسؤولية أكثر بالنسبة لي وخلال ثلاثة شهور كنت دائمًا متواجدة لتصوير مشاهدي والحمدلله تجربة أعتبرها ناجحة بالنسبة لي".

وعن الأصداء التي وجدها العمل قالت أصايل محمد: "الحمدلله الأصداء جيدة والجمهور أحب العمل وتفاعل معه منذ حلقاته الأولى التي عرضت وهذا الأمر يسعدنا كثيرًا".

تجربة تقديم البرامج

مشاريع قادمة

وعن تجربتها الأولى بتقديم البرامج قالت: "سعدت جدًا خلال شهر رمضان لتقديم برنامج "درايش" مع الزميل ماجد مطرب فواز ووجدت أنها تجربة جميلة وأحبها الناس في رمضان"، وكشفت أن اختيارها لتقديم هذا البرنامج جاء بالصدفة ولم يكن مخططًا لها حيث قالت: "وقَّعت العقد بيوم وليلة حيث كنت خارج السعودية وجاءني اتصال للمشاركة بالبرنامج وعدت وقمت بعمل بروفة وبدأنا اليوم الثاني وجدًا سعيدة وأحببت البرامج التي تقدم مباشرة على الهواء وجدًا سعيدة بهذه التجربة وإحساس أن أكون لايف على الهوء مختلف تمامًا وحقق البرنامج مشاهدات جميلة".وعن تكرارها تجربة تقديم البرامج قالت: "نعم بشرط أن يكون برنامجًا موسميًا وسنويًا لأني أنا بالأصل ممثلة ولا أريد ان تتضارب لدي الأمور كوني ممثلة أو مذيعة".

وعن مشاريعها الجديدة قالت أصايل محمد: "الآن بفترة راحة قليلًا بعد مسلسل "أكثر من خوات" ولكن هنالك نص فيلم سينمائي ومسلسل أمامي لكن لم يتم الاتفاق والاختيار إلى الآن وهنالك عمل سيظهر للنور في نهاية هذا الشهر من أبريل".

وعن تجربتها بالسينما قالت أصايل محمد : "لدي فيلم بعنوان "قشموع" من المفترض عرضه بشهر أبريل الحالي ويجمع عددًا من الفنانين من السعودية ومن خارجها حيث يشاركنا الفنان بيومي فؤاد ومحمد الراشد وهو عمل مختلف جدًا كوميدي".

وعند سؤالنا عن ما هو الاختلاف بين الدراما والسينما بالنسبة لها كفنانة أجابت: "صراحة أنا عملت مسلسلات وكذلك أفلام سينمائية لكن إلى الآن لم أشعر بالاختلاف قد يكون السبب أن الأعمال السينمائية لم تعرض إلى الآن وكذلك لأني لم أجرب إحساس افتتاح الفيلم أو عرضه بالسينما لي بعد.

رسالة إلى الجمهور

واختتمتحديثها بتوجيه رسالة إلى جمهورها قائلة: "أحبكم جدًا ولدى متابعين أعدهم بمثابة أسرتي وأقول لهم أعشقكم وأنتم الداعمين لي دائمًا والأساس".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»