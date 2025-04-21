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الامارات | السعودية مستعدة لتنظيم المونديال بـ 64 منتخباً

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جدة - رويترز 0 تبليغ

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  • الامارات | السعودية مستعدة لتنظيم المونديال بـ 64 منتخباً 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن المملكة ستكون مستعدة لاستضافة كأس العالم 2034 بمشاركة 64 فريقاً، إذا وافق الاتحاد الدولي (الفيفا) على اقتراح مثير للجدل، بتوسيع البطولة من 48 منتخباً، واقترح اتحاد أميركا الجنوبية رسمياً إقامة مونديال 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب، بمشاركة 64 فريقاً، لكن بعض الاتحادات القارية عارضت الفكرة، وسيشارك 48 منتخباً في بطولة العام المقبل، التي تستضيفها أميركا وكندا والمكسيك، ارتفاعاً من 32 فريقاً في 2022. وصرّح الفيصل بأن بلاده لن تمانع في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في 2034، وقال: «سنكون مستعدين إذا كان هذا قرار يتخذه (الفيفا) ويرى أنه قرار جيد للجميع، وسنكون سعداء للغاية بتنفيذه».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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