شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: مصر تسعى لتعميق علاقتها الاقتصادية مع الشركاء العرب والدول الصديقة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور فرج عبد الله الباحث الاقتصادي، عن فوائد وأهمية لقاء الرئيس السيسي بممثلي مجتمع الأعمال القطري، قائلا:" الزيارة تأتى فى وقت حرج بالمنطقة، والتغيرات الجيوسياسية التى يمر بها العالم، فى نفس الوقت يشهد الاقتصاد العالمى حراك غير مسبوق فى التجارة العالمية وحركة الاستثمار وتغير سلاسل الإمداد.

وأضاف فرج عبد الله خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تسعى بشكل كبير فى أن تعمق علاقتها الاقتصادية مع الشركاء من الأشقاء العرب والدول الصديقة، مشيرا إلى التحرك المصرى الكبير على الساحة الدولية خلال الفترة الماضية، مما يؤدى لتأمين احتياجات مصر من سلاسل الإمداد العالمية فى مختلف القطاعات.

وأكد فرج عبد الله أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى البنية التحتية المؤهلة لاستقبال حجم كبير من الاستثمارات العالمية، وبدأت فى أن تستقطب حجم الاستثمارات الموجودة فى العالم، والدول الخليجية لديها من المحفظة الاستثمارية التى تسعى أن توظفها فى أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة حول العالم.