شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: مصر لديها سياسة نقدية واضحة محفزة على الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي طرحته عليه: في ظل هذه الظروف هناك خروج للأموال الساخنة بقيم تتراوح ما بين 2-3 مليار دولار نتيجة الاضطراب العالمي، حيث إن المستثمر يسعى للحفاظ ومعالجة المراكز في الخارج، هل سيؤثرعلينا؟ قائلاً: "لدي ثقة بأن مصر لديها سياسة نقدية واضحة محفزة على الاستثمار تستهدف التضخم وأن مرونة سعر الصرف تضمن تنافسية الصادرات المصرية".

وحول تاثيرات تراجع سعر النفط العالمي وتأثيره على مصر خاصة أنه قد يكون ذا تأثير سلبي على دول الجوار ومستثمريها، أوضح خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"أن انخفاض أسعار النفط العالمي قد تقلل الاستثمار لاننا في حالة اضطراب والمستثمر لديه حالة من اللايقين خاصة في ظل الضبابية العالمية".

وحول السيناريوهات التي طالب بها رئيس الوزراء المجموعة الاقتصادية أوضح أن الهم الأساسي في المرحلة الحالية هو المواطن والمستثمر، لافتاً إلى أن انخفاض سعر النفط العالمي في الفترة الحالية فرصة للاقتصاد المصري".

وذكر أن الحكومة تتعامل بديناميكية مع ظروف استثنائية وأن الهدف الأساسي أن عدم إضاعة الإصلاح في وقت الأزمات قائلاً : "نسعى في الأزمة الراهنه أن نكون أكثر بلدا جاذبا للاستثمار الأجنبى المباشر".

وكشف أن صادرات مصر لا تمثل سوى 10 % من الناتج القومي الإجمالي، قائلاً: "أمامنا تحد لزيادة الصادرات المصرية بواقع 3 أضعاف خلال 5 سنوات وأن زيادة الصادرات تبدأ بإصلاح منظومه الاستثمار".