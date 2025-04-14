خاص لـ الخليج 365: بندر الخضير مرزوق: أكثر من خوات أقرب شخصية جسدتها ويحمس جمهوره بمفاجأة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 04:24 مساءً - خلال لقائنا به، كشف الفنان بندر الخضير لـ"الخليج 365" عن آخر عمل يُعرض له الآن، وهو مسلسل "أكثر من خوات"، وعن شخصية فنية جديدة سيجسدها الفترة القادمة ستكون مفاجأة لجمهوره، كما تحدث عن أعماله التي قدمها في الموسم الرمضاني 2025.

"مرزوق" في "اكثر من خوات"

بدايةً قالإن أقرب شخصية قام بتجسيدها مؤخراً هي شخصية "مرزوق" في المسلسل الاجتماعي ""، وهو أب للفتاة "العنود" ذو طباع سوداء وشرير، ويقوم بالتآمر على الآخرين، ويمتلك الكثير من الحقد، بالإضافة إلى أنه ذو ماضٍ سيئ، وهو خريج سجون وفاسد أخلاقياً، ويبدأ بالتخطيط مع ابنته "العنود"، التي تعاني من كثير من العقد الأسرية، ويقوم بالعديد من المؤامرات للحصول على الأموال.

وعن الأصداء التي حصدها العمل، قال الخضير: "العمل بعد عرض حلقاته الأولى، حقق الكثير من المتابعة، وهو الآن بالمركز الرابع من الأعمال المتابعة على منصة "شاهد"، كما تصلنا آراء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مُرضية جداً"، وواصل الخضير قائلاً: "هنالك الكثير من المفاجآت ستحدث بالحلقات القادمة، وأدعو الجمهور للمتابعة والاستمتاع".

دور الشر

تجسيد شخصية فنية

وعن تخوفه من أداء دور الشر بالعمل، قال: "ما أراه الآن أن المشاهد يحب ويفضّل أدوار الشر ويتعاطف معها أكثر من أدوار الخير والطيبة، وحاولت بدور "مرزوق" أن أخفف من جرعة الشر في المسلسل، فلعبت الشخصية بطابع كوميدي خفيف، وأعتقد أن الفنان يجب أن يكون شاملاً ويلعب أي دور يُسند له".وعن مشاريعه القادمة، كشفقائلاً: "بمشيئة الله سأقدم عملاً جديداً وسيكون مفاجأة للجمهور؛ وهو مسلسل قادم لا أستطيع أن أفصح عن ملامحه، ولكن سأجسد دوراً وشخصية فنية بارزة لها ثقلها، هذا ما أستطيع قوله الآن".

وعن أعماله الأخرى التي قدمها بالموسم الرمضاني، قال: "قدمت بالموسم الرمضاني عملين؛ الأول مسلسل (شارع الأعشى)، والآخر مسلسل (أم 44)، وكانت تجربة جميلة، والعملان نالا استحسان المشاهد برمضان. وسيعرض لي عملاً خلال أيام؛ وهو مسلسل (هزاع) وهو من بطولة الفنان خالد صقر.

وعن أقرب الأدوار التي وجدت تفاعلاً من الجمهور، والتي قدمها خلال مسيرته الفنية، قال الخضير: هما عملان؛ الأول شخصية "راشد" بمسلسل الميراث"، وشخصية "مرزوق" بمسلسل "أكثر من خوات".

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