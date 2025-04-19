بدرية طلبة تنتقد تصوير جنازة الراحل سليمان عيد: مهزلة 

هكذا علقت بدرية طلبة

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وفاة سليمان عيد المفاجئة تصدم الوسط الفني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 07:23 مساءً - شيعت أمس الجمعة الموافق 18 أبريل، جنازة الفنان؛ وسط صدمة من أهله وزملائه في الوسط الفني والذين حرصوا على توديع صديقهم وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.وقد تواجد خلال الجنازة عدد كبير من الصحفيين والمراسلين من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، والذين حرصوا على التقاط الصور للفنانين في لحظات تأثرهم ولنعش الراحل؛ الأمر الذي أثار استياء بعض من زملائه وكان من بينهم النجمةالتي وصفت الأمر بـ"المهزلة".انتقدت الفنانة بدرية طلبة تصرفات البعض في جنازة الفنان الراحل، ومنها قيام البعض بتصوير النعش أثناء الجنازة، وقامت بالتعليق على الأمر من خلال نشر صورة من الجنازة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "مهزلة الجنازات وصلت لتصوير النعش واللي جواه بياخد اللقطة ويفوز بأسبقية النشر والريتش يعلا والفيديو يجيب حقه مش مهم انتهاك حرمة الميت... عادي!".وأكملت: "مفيش حد بيقول مين دول؟ ولا موجودين ليه؟ وبيزاحمو أهل وأصحاب المتوفى ليه؟ مين دول بجد؟ دول لو صحفيين يبقي فيه نظام ويتشاف كارنيهاتهم".وأضافت: "لكن لو مواقع تحت بير السلم وأصحاب صفحات بيسترزقو يبقي لازم يتمنعو من حضور العزا لأنهم لا بيحترمو نفسهم ولا بيحترمو حد الصورة من جنازة سليمان عيد رحمة الله عليه".اطلعوا على مشوار فني بدأ بالصدفة... كيف أصبح سليمان عيد من أبرز نجوم الكوميديا؟وكان قد أعلن نجل الفنان سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة 18 أبريل عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"؛ وفاة والدهإثر أزمة صحية مفاجئة، وتم تشييع جنازة الفنان الراحل بعد صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد وتم دفن الجثمان بمقابر وادي الراحة.الأمر الذي أصاب الوسط الفني بالصدمة الكبيرة وخاصة أن الراحل لم يكن يعاني من المرض، إضافة لارتباطه بصداقة قوية وممتدة مع معظم الفنانين الذين عبروا عن حزنهم الكبير بفقدان سليمان عيد من خلال منشورات على حساباتهم بالسوشيال ميديا.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».