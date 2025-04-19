بعد تعرضها للتنمر والانتقادات.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 07:23 مساءً - تعرضت الفنانة ريهام عبد الغفور مؤخراً لحملة تنمر كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركتها فيديو عبر حسابها الشخصي على منصة "تيك توك"، ظهرت من خلاله بملامحها الطبيعية بدون فلاتر أو مكياج.

حيث انقسمت التعليقات ما بين الإعجاب والإشادة بشجاعتها وظهورها بدون مكياج أو فلاتر، فيما انهالت عليها العديد من التعليقات السلبية والتي وصفتها بالعجز أو التغير في ملامحها.

هكذا ردت ريهام عبد الغفور على حملة التنمر عليها

ونتيجة لحملة التنمر القاسية التي تعرضت لها الفنانة ريهام عبد الغفور، حرصت على الرد من خلال تعليق على مقطع الفيديو محل التنمر قائلة: "ممكن تتناقشوا في موضوع أني كبرت وعجزت وشكلي بقي عنده 70سنة في حتة غير صفحتي عشان مشاعر أولادي بتتأذي لما يشوفوا أن أمهم بيتم التنمر عليها عشان حاجة مش فإيدها".

تعليق ريهام عبد الغفور على الفيديو

فيديو ريهام عبد الغفور على "تيك توك"

@riham.abdelghafour @tia.youssef19 #ظلم_المصطبة original sound - Dina Elsherbinyy

ترجع القصة عندما نشرت ريهام عبد الغفور مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "تيك توك" مع الطفلة التي جسدت دور ابنتها في مسلسل "ظلم المصطبة"، وهما تؤديان أغنية الفنان محمد رمضان "الدنيا هتحلو"، لينهال عليها عدد من التعليقات السلبية التي تتساءل عن عمرها، وأخرى مثل "عجزتي يا ريهام، كم عمرها كبرت بسرعة"، وغيرها من التعليقات السلبية.



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تكريم ريهام عبد الغفور في مهرجان الإسكندرية

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قد أعلنت عن تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور في حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 2 مايو المقبل؛ وستحصل ريهام عبد الغفور على جائزة هيباتيا الذهبية عن مسيرتها الفنية، بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال السنوات الماضية.

تألق ريهام عبد الغفور في دراما رمضان 2025

تألقت الفنانة ريهام عبد الغفور خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2025؛ بشخصية "هند" من مسلسل "ظلم المصطبة"، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي، وناقش قضية هامة منتشرة في المجتمع المصري، ألا وهي ظلم المجتمع للمرأة بسبب العُرف والعادات والتقاليد السائدة، وذلك بعيداً عن القانون والشرع، وذلك خلال قصص درامية وحكايات عن المعاناة التي تعاني منها المرأة بسبب الأحكام الظالمة التي لا يحكمها القانون أو شرع الله.

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وسجل "ظُلم المصطبة" تعاوناً جديداً بين الفنانين: إياد نصار وريهام عبد الغفور، وذلك بعدما اجتمعا سوياً في أكثر من عمل، حيث قدما مسلسل "وش وظهر" إخراج مريم أبو عوف، عام 2020 المكون من 10 حلقات، وتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وكذلك تعاونا في مسلسل "حارة اليهود"، إخراج ماندو العدل في رمضان عام 2015، ومسلسل "أفراح القبة" إخراج محمد ياسين في رمضان عام 2016.

وقد شارك في بطولة المسلسل فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين وضيفَا الشرف دياب وأحمد فهيم؛ ومن تأليف أحمد فوزي صالح وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ، وإخراج محمد علي وعمرو موسى، وإنتاج شركة united studios.



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