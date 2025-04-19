مسلسلات تلفزيونية نجح من خلالها صلاح السعدني في اقتحام قلوب الجمهور

البداية بمسرح الجامعة ومرحلة الانتشار بالسينما والدراما التلفزيونية

صلاح السعدني صاحب البصمة الخاصة في الدراما التلفزيونية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 07:23 مساءً - يُعَدُّ الفنانواحداً من أبرز الفنانين في الوطن العربي الذين حققوا نجاحاً مُميزاً في أن يكون لهم مكانة خاصة لدى قلوب الجماهير، وخلال مسيرته الفنية قدم العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية.وبالذكرى الأولى لوفاة الفناننستعرض لكم أبرز المسلسلات التلفزيونية التي قدمها خلال مسيرته وحقق من خلالها مكانة خاصة لدى الجمهور.جاءت البداية الفنية للفنان صلاح السعدني مثل الكثير من أبناء جيله بفترة الستينيات، في مسرح الجامعة بكلية الزراعة وعقب تخرجه بدأ العمل في الدراما التلفزيونية والإذاعية حيث شارك عام 1964 ببطولة مسلسل "الضحية" أمام كبار الممثلين في مصر والوطن العربي مثل: عبد الله غيث، سميحة أيوب، عبد الوارث عسر لينطلق بمسيرته مع التمثيل.وشهدت تلك الفترة من حياة الفناننشاطاً فنياً كبيراً وبدأ اسمه في الظهور من خلال المسرح حيث شارك بمسرحيات: "لوكاندة الفردوس، معروف الإسكافي، السكرتير الفني"، والعديد من المسرحيات، كما كان له ظهور لافت في السينما من خلال مُشاركته بالعديد من الأفلام السينمائية بنهاية الستينيات ومطلع السبيعينيات، وكانت بدايته في الدراما التلفزيونية أيضاً من خلال العديد من المسلسلات مثل: "لا تطفئ الشمس، النصيب، عادات وتقاليد" وعقب ذلك نجح في أن يكون واحداً من عمالقة الدراما التلفزيونية التي ينتظر الجمهور مُشاهدة مسلسلاتهم الجديدة.في عام 1979 تم عرض مسلسل "أبنائي الأعزاء شكراً" من بطولة الفنان عبد المنعم مدبولي وحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، وجسد بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم الشباب حينها، من أبرزهم: يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي، وأيضاً الفنان، وكان هذا المسلسل بمنزلة تأشيرة مرور لقلوب الجماهير بالنسبة إليه.يمكنك قراءة.. في ذكرى رحيله الأولى.. مواقف تذكر فيها أحمد السعدني والدهوعقب ذلك عام 1980 شارك الفنانببطولة مسلسل "صيام صيام"، وأيضاً حقق نجاحاً كبيراً، ليكون عقب ذلك صلاح السعدني واحداً من أبرز الفنانين الذين احتلوا مكانة خاصة بالدراما التلفزيونية وظل على مدار سنوات يُقدم عدداً من المسلسلات الناجحة.ومن أبرز المسلسلات التي جسد بطولتها الفنانبمسيرته الفنية كانت مسلسل "ليالي الحلمية" الذي ظل نجاحه حاضراً حتى الآن، كما يُعَدُّ مسلسل "أرابيسك" من أنجح المسلسلات التي قدمها ونجاحه في تجسيد شخصية "حسن أرابيسك" التي تعلق بها الجمهور بدرجة كبيرة.فيما قدم أيضاً الفنانالدراما الصعيدية من خلال مسلسل "حلم الجنوبي" الذي جسد بطولته أمام عدد كبير من الفنانين، ومع الألفية الجديدة قدم صلاح السعدني مسلسل "رجل في زمن العولمة" الذي تعاون من خلاله مع المُخرج عصام الشماع، كما جسد بطولة مسلسلي "الباطنية، الإخوة أعداء" اللذين تم تقديمهما في أفلام سينمائية من قبل.طوال مسيرة فنية قاربت النصف قرن قدم الفنان الراحلما يتجاوز 200 عمل فني، نجح من خلالها في أن يكون أقرب الفنانين لقلوب الجماهير، وقد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 من أبريل العام الماضي عن عمر ناهز الـ81 عاماً.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».