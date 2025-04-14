مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تشارك في أسبوع النقاد بمهرجان كان من خلال فيلم أوديسة الهندباء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 04:24 مساءً - ينظم مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78 الكثير من الفعاليات والندوات التي يأتي من بينها أسبوع النقاد المقرر إقامته في الفترة من 14 و22 مايو 2025 في نسخته الـ 64. ومن بين الأفلام المتنافسة في أسبوع النقاد يأتي فيلم أوديسة الهندباء المدعوم من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

أوديسة النبهاء مدعوماً من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي

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أعلن القائمون على مهرجان البحر الأحمر السينمائي من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، مشاركة فيلم أوديسة النبهاء في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي، المدعوم من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

وقد شارك حساب المهرجان بوستر الفيلم وجاء في التعليق ما يلي: "أعلن مهرجان أسبوع نقاد كان عن الأفلام المشاركة في نسخته لعام 2025، ومن ضمن هذه القائمة الفيلم المدعوم من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي: فيلم “أوديسة الهندباء” للمخرجة موموكو سيتو. وتفخر مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بدورها في دعم هذا العمل الاستثنائي من خلال سوق البحر الأحمر".

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رودريغو سوروغوين يعود لرئاسة لجنة تحكيم أسبوع النقاد في مهرجان كان

بعد غيابه عن رئاسة لجنة تحكيم أسبوع النقاد في مهرجان كان لعام 2024 لأسباب شخصية، يعود المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الإسباني رودريغو سوروغوين لتولي المنصب في الدورة الـ64، والتي تُقام خلال الفترة من 14 إلى 22 مايو 2025، متزامنة مع فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وعلّق سوروغوين على اختياره قائلاً: "سعيد جدًا بالعودة، فدعم صانعي الأفلام الشباب ليس رفاهية بل ضرورة فنية وثقافية".

ويُعرف سوروغوين، صاحب فيلم The Beasts والمسلسلين التلفزيونيين Riot Police وThe New Years، باهتمامه بالقضايا السياسية والإنسانية في أعماله، حيث حصل فيلمه الأخير على تسع جوائز جويا، كما نال جائزة سيزار الفرنسية عن أفضل فيلم أجنبي لعام 2023.

وسيقدم سوروغوين ولجنة تحكيمه جائزة "آمي باريس" الكبرى لأفضل فيلم روائي طويل من أسبوع النقاد، وجائزة "اللمسة الفرنسية" للجنة التحكيم، وجائزة النجم الصاعد من مؤسسة لويس رودرر لأفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة "ليتز سين ديسكفري" لأفضل فيلم قصير.

قام أسبوع النقاد، الذي تنظمه آفا كاهين ويدعم الأفلام الأولى والثانية، بتجميع لجنة تحكيم انتقائية حول سوروغوين، بما في ذلك الممثل البريطاني الحائز على جائزة الأوسكار دانيال كالويا، الصحفية وكاتبة الأغاني المغربية جيهان بوقرين، المصور السينمائي الفرنسي الكندي جوزيه ديشايس، والمنتجة الإندونيسية يوليا إيفينا بهارا.

وتتولى اللجنة تقييم الأعمال المتنافسة لمنح مجموعة من الجوائز، منها "الجائزة الكبرى" لأفضل فيلم روائي طويل، وجائزة "اللمسة الفرنسية"، وجائزة "النجم الصاعد" لأفضل أداء تمثيلي، إلى جانب جائزة "ليتز سين ديسكفري" لأفضل فيلم قصير.

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