خاص لـ الخليج 365 سلطان العبد المحسن: في أكثر من خوات أحببت إظهار الصورة الحقيقية للرياض العصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 04:24 مساءً - تحدث المخرج سلطان العبد المحسن عن عمله الذي يُعرض الآن؛ وهو مسلسل "أكثر من خوات"، ووصفه بأنه يظهر الصورة الحقيقية التي أراد أن يبينها للعاصمة الرياض العصرية الآن.

وقال لـ"الخليج 365": "مسلسل "أكثر من خوات" هو مسلسل يتكون من 20 حلقة، يُعرض حالياً، وهو عمل درامي سعودي، ومن بطولة نسائية، يتحدث عن الانتقام والحب، بالإضافة للمغامرات الكثيرة التي يتناولها العمل".

وواصل المخرج سلطان قائلاً: "المسلسل من إخراجي، وبطولة نخبة من الفنانين الشباب، حاولت بالعمل أن أركز على تفاصيل بسيطة، وإظهار الصورة الحقيقية للعاصمة الرياض بطريقة عصرية، وأن أبيّن المواقع الجميلة بها، وأركز على الوجوه المحلية السعودية الدرامية الشبابية.

صعوبات المسلسل

أعمال قادمة

وعن الصعوبات والتحديات التي واجهها بالعمل، قال: "أي عمل يواجه صعوبات، لكن كمخرج لا بد أن أتخطاها، والحمد لله هذا ما أفعله بكل مسلسل أقوم بإخراجه"، وعن آخر أعماله قبل، قال: "أخرجت مسلسل "قصص بشر" للفنانة إلهام علي وخالد صقر، ومسلسل "بيت طاهر" للفنان محمد بخش وجود السفياني".وعن الفنانين والفنانات الذين يتمنى العمل معهم، قال: "هنالك فنانون وفنانات أحب التعامل معهم مستقبلاً، منهم الفنان ناصر القصبي، والفنانة ريم عبدالله، بالإضافة إلى العديد من الأسماء".

وعن جديده القادم، كشف عن عمل يقوم بالتحضير له، سيُعرض بالموسم الرمضاني القادم 2026، وهو مسلسل مكوّن من 30 حلقة، وهو بطولة جماعية نسائية ومختلفة، وجارٍ الآن التحضير له؛ لبدء التصوير في الفترة القادمة.

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