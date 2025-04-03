شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الخثلان يوضح حكم جمع نية صيام الست من شوال مع الأيام المستحبة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ سعد الخثلان على سؤال بشأن إمكانية الجمع بين نية صيام الست من شوال وصيام الأيام المستحبة مثل الاثنين والخميس أو الأيام البيض.

وأوضح الشيخ الخثلان خلال استضافته عبر قناة “المجد”، أن الأمر في ذلك واسع، فمن شاء صام الأيام الستة متتابعة، ومن شاء صامها متفرقة.

وأضاف أنه يمكن لمن أراد الجمع بين الفضيلتين أن يصوم الأيام البيض 13 و14 و15 مع صيام الاثنين والخميس، ويحتسب بذلك أجر صيام الست من شوال أيضًا، مشيرًا إلى سعة فضل الله في ذلك.