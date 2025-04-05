شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 5 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي تطور ملحوظ في آخر تعاملات بنكية مسجلة أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وبلغ سعر الدولار اليوم السبت 5 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.54 جنيه للشراء و50.64 للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.54 جنيه للشراء. 50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

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