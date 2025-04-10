شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم 2.4% في أمريكا خلال مارس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس: إن أسعار المستهلكين (التضخم) ارتفعت بنسبة 2.4% في مارس الماضي، مقارنة بالعام الماضي، بعدما سجلت 2.8% في فبراير 2025.

وأضافت أن معدل التضخم يعد أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ سبتمبر الماضي.

وارتفعت الأسعار الأساسية باستثناء قطاعي الأغذية والطاقة بنسبة 2.8%، مقارنة بالعام الماضي، بعدما ارتفعت بنسبة 3.1% في فبراير 2025.

وانخفض معدل البطالة في أمريكا خلال مارس الماضي بنسبة أكبر من المتوقع في ظل انخفاض أسعار الغاز بصورة كبيرة، في دلالة على أن الأسعار قد تتراجع قبل فرض الرسوم.

ويراقب الاقتصاديون عن كثب الأسعار الأساسية لأنها تعتبر أفضل مقياس لمستقبل التضخم.

